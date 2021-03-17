В Челябинске возбудили дело о хищении свыше 16,5 млн рублей при реставрации театра

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о хищении свыше 16 млн рублей при реставрации здания Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры.

Ранее сообщалось, что обветшавший фасад знакового для региона театра, расположенного в центре города, решено реконструировать, начаты ремонтные работы.

"Материалы прокурорской проверки исполнения законодательства при реставрации объекта культурного наследия регионального значения были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 ("Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

Прокурорской проверкой установлено, что в 2019 году подрядная организация получила расчет за выполненные работы по заведомо завышенной стоимости. При реставрации был использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 16,5 млн рублей.

В июле 2019 года в пресс-службе областного министерства культуры сообщили ТАСС, что в общей сложности на ремонт построенного в 1937 году театра из областного бюджета выделено более 64 миллионов рублей. Планируется заменить крыльцо, облицевать цоколь гранитом, отремонтировать крышу, отреставрировать фасад и гипсовые фигуры на портике здания.