Пожар в жилом доме в Салехарде локализовали

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня в жилом доме в Салехарде на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:38 объявлена локализация пожара на площади 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 170 кв. м, огонь охватил квартиры на втором этаже и перешел на кровлю.

Всего в доме зарегистрировано 70 человек, из которых 20 - дети. Сейчас все жильцы покинули горящее здание и находятся в автобусе, предоставленном администрацией. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Тушение пожара осложняется тем, что дом деревянный, и огонь быстро распространяется по пустотам. На месте пожара работают 31 человек и шесть единиц спецтехники МЧС России.