Почти 60 обманутых дольщиков в Югре получат жилье в доме, сдачу которого ждали два года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 марта. /ТАСС/. Жилой дом, который должны были сдать весной 2019 года, достроен и введен в эксплуатацию в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Квартиры в нем получат 57 обманутых дольщика, сообщили в среду журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Проблемный дом № 6 в жилом комплексе "Ривер Хаус" Сургута введен в эксплуатацию. Завершение строительства стало возможным благодаря работе инвестора ООО "Столица". Это позволило восстановить права 57 участников долевого строительства", - сказано в сообщении.

По данным департамента, дом должен был быть сдан в эксплуатацию весной 2019 года, однако сроки постоянно переносились, в результате объект оказался внесен в реестр проблемных. После этого был найден инвестор, который взялся за завершение строительства весной 2020 года и выполнил свои обещания в срок в соответствии с договоренностями.

"Это яркий пример того, как в реальности работает новый механизм по привлечению инвесторов для достройки проблемных объектов. Инвестор ответственно отнесся к взятым на себя обязательствам - все строительно-монтажные работы на объекте завершены вовремя. В ближайшее время люди смогут получить ключи от своих квартир", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева.

В Югре с 2019 года действуют дополнительные механизмы поддержки компаний, которые берутся завершить проблемные объекты - застройщики имеют возможность получить земельные участки в аренду без торгов.

По данным региональных властей, в регионе признано проблемными 23 многоквартирных дома: 16 - в Сургуте, пять - в Нефтеюганске, по одному - в Лангепасе и Сургутском районе. Пострадавших участников долевого строительства - 1 861 человек. В январе 2021 года исполнительный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры Михаил Павлов сообщил журналистам, что власти региона планируют в 2023 году завершить строительство проблемных домов и полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками в ХМАО.