МЧС опровергло информацию об установлении ущерба от аварии на трубопроводе в Югре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. МЧС России не занимается определением ущерба от аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз", в результате которой в акватории Оби 6 марта возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МЧС определило объем утечки углеводородов. "Объем утечки и ущерб устанавливает Ростехнадзор и компания. МЧС России проводит постоянный мониторинг обстановки", - сказал представитель министерства. Он добавил, что в Главном управлении регионального МЧС работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле.

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировали.