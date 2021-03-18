Хозяин медведицы, гонявшейся за людьми в Нижневартовске, купил ее для рекламы гостиницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Хозяин молодой медведицы, которая в среду сбежала из вольера в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) и гонялась по улицам за прохожими, купил ее вместе с ее матерью в цирке для рекламы гостиницы "Европа", которой он владеет. Как животное выбралось из вольера, владелец не знает, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина купил молодую медведицу и ее маму в цирке-шапито. Они должны были завлекать посетителей в его гостиницу. Сейчас ему безразлична дальнейшая судьба животных, поэтому идет поиск тех, кто готов будет их забрать. Пока звери находятся в своем вольере на ответственном "хранении" у своего хозяина", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что не знает, как медведица смогла покинуть вольер. "Клетки там достаточно внушительные. Сбежала только молодая медведица, ее мама, которая тоже находилась в вольере через загородку, никуда не пошла", - пояснил собеседник.

В пресс-службе администрации Нижневартовска ТАСС сообщили, что есть желающие забрать медведей к себе. "Назвать их не можем, но у них созданы все условия для проживания таких животных. Сейчас контролирующие органы выясняют, имеются ли юридические основания для того, чтобы забрать животных у нынешнего хозяина и передать их новым владельцам", - уточнил представитель пресс-службы администрации.

Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, согласно которым медведь пытается догнать одного из прохожих на улице, а также напасть на другого мужчину, бегает по улице и, пытаясь пересечь дорогу, попадает под автобус, после чего убегает. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что медведица гонялась за прохожими по улицам промзоны, никто из жителей не пострадал. Она была поймана на территории одного из предприятий и доставлена в свой вольер через несколько часов после побега.

Как уточняли ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, медведице около двух лет. Она с матерью содержалась на территории гостиницы "Европа". В отношении их хозяина полицейские проводят проверку. Мужчине безразлична судьба животных, поэтому ищут желающих забрать их среди волонтеров-зоозащитников. Глава Нижневартовска Василий Тихонов в своем аккаунте в Instagram сообщил, что дал задание службам решить вопрос дальнейшей судьбы животного и найти ему достойное место обитания.