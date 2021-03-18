Суд в Екатеринбурге рассмотрит дела в отношении экс-главы города Ройзмана 26 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит административные дела по статье об участии в несанкционированных акциях бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

"Рассмотрение состоится 26 марта в 10:00 и 11:30 (08:00 и 09:30 мск)", - сообщили в суде.

Дела в отношении Ройзмана возбуждены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка, проведения собрания, митинга"). Ройзман уточнил ТАСС, что уведомлен о двух административных делах за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".