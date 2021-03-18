Число индустриальных партнеров Уральского НОЦ увеличилось до 47

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Количество предприятий Уральского федерального округа, участвующих в работе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), увеличилось на четверть. Восемь предприятий стали новыми участниками межрегионального центра, общее число достигло 47, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, который выполняет функции проектного офиса НОЦ.

"В Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые производственные технологии и материалы" вошло восемь новых участников. Такое решение утвердили на заседании наблюдательного совета центра, которое прошло сегодня под председательством полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева", - говорится в сообщении. Всего в Уральский НОЦ (с учетом новых участников) входят 66 организаций - девять вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров.

В число новых участников от Свердловской области вошли Центр инновационного развития СТМ, Кировоградский завод твердых сплавов, Каменск-Уральский металлургический завод, "Адванс инжиниринг" и ПОЗ-Прогресс, от Челябинской области - Уральский инжиниринговый центр и компания "Метком", а от Курганской - Курганский завод дорожных машин. На заседании совета Якушев отметил, что НОЦ представляет собой партнерство особого рода, которое призвано интегрировать возможности университетов, науки для технологичного развития бизнеса. По мнению полпреда президента, центр дает возможности качественного перехода проекта в реальный сектор экономики.

"Мы считаем Уральский НОЦ одним из реальных механизмов достижения научно-технологического прогресса, укрепления связи науки, образования и производства. Регион готов оказывать и впредь необходимую поддержку работе центра, и мы в целом позитивно оцениваем стартовый период его работы", - приводят в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Присоединившиеся к НОЦ предприятия будут реализовывать новые проекты, а также развивать уже существующие. Речь идет о разработке коммунальной и строительной техники, высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта, изделий для авиационной промышленности, новых технологий получения металлических порошков, технологии нанесения хромового покрытия на детали из титана и ряде других проектов, нацеленных на внедрение в промышленности.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что проекты новых участников соответствуют выбранным направлениям центра и могут стать драйверами развития экономики Урала. "Важно, что предприятия готовы вкладывать средства в реализацию этих проектов. Дополнительную поддержку они также смогут получить от правительств областей, которые выделяют для этого соответствующие средства", - добавил ректор.

Уральский НОЦ

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.