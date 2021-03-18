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Более 20 человек из захваченного монастыря на Урале доставили в полицию

По предварительным данным, им вменяется нарушение паспортного режима
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Полиция доставила в отдел МВД в Верхней Пышме Свердловской области 21 человека из Среднеуральского женского монастыря, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы монахинь, Константин Стихин.

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"[В монастырь] с проверкой приехали сотрудники центра по противодействую экстремизму, подразделение по делам несовершеннолетних. На данный момент 21 человек доставлен в отдел МВД "Верхнепышминский", из них четверо - иностранные граждане", - сказал собеседник агентства, добавив, что, предварительно, вывезенным из монастыря вменяется нарушение паспортного режима, отсутствие регистрации.

По словам адвоката, проверка правоохранительных органов проводилась по обращению властей региона. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию после окончания проведения проверочных мероприятий.

В ночь на 26 февраля в монастыре были проведены следственные мероприятия с целью найти подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова. По данным источника ТАСС, более 40 человек были доставлены в полицию для установления личности, среди них оказались люди с уголовным прошлым, а также иностранные граждане, не имеющие права проживания на территории РФ. МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске подозреваемого в убийстве трех человек Андрея Кузнецова.

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РоссияСвердловская область
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