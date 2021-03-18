Курганские власти планируют создать два индустриальных парка до конца 2021 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курганские власти планируют завершить работу над созданием в регионе двух индустриальных парков до конца 2021 года. Еще два появятся здесь до конца 2023 года, сообщил ТАСС в четверг заместитель губернатора области Владимир Архипов.

"У нас сейчас три уже действующих [индустриальных парка], два в этом году [планируется создать], еще два - это 2022 и 2023 годах. Это будет точно сделано", - сказал он.

Таким образом, до конца 2023 года в регионе появятся семь индустриальных парков.

"Уже есть потенциальные инвесторы. Самое сложное - найти хорошего, надежного, ответственного партнера в лице инвестора либо предприятия действующего, которое будет участвовать в софинансировании", - сказал он о привлечении бизнеса на площадки.

Сеть промышленных парков формируется в регионе по плану ускоренного развития. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции - налоговые льготы, микрозаймы и т. д.