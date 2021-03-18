Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась за месяц почти на 40%

ТЮМЕНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Тюменской области снизилось на 37,7% в феврале по сравнению с январем этого года, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в четверг.

"За январь зарегистрировано 4 846 случаев новой коронавирусной инфекции, за февраль - 3 019 случаев - снижение заболеваемости на 37,7%", - рассказали в штабе.

В оперштабе добавили, что заболеваемость в феврале представлена в основном за счет взрослого населения, которое в структуре составляет 92,8%. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 23,7%. "Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Тюменской области стабилизируется, с середины января ежедневно отмечается снижение числа заболевших", - уточнили в штабе.

В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта.

По данным оперативного штаба на 18 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 32 734, выздоровели 30 842 человека, умерли 349 пациентов.