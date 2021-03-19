Житель Тюменской области получил пожизненный срок за тройное убийство из-за наследства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Тюменской области, который в июле 2019 года из-за наследства застрелил трех человек - брата, его жену и дочь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Свердловский областной суд назначил Денису Сабурову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"), ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством").

По версии следствия, у обвиняемого были неприязненные отношения с его братом, они поссорились из-за наследства, открывшегося после смерти их матери.

В результате в начале августа 2019 года Сабуров расстрелял в их доме из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, своего старшего брата, его жену и их дочь, 1998 года рождения. Супруги погибли на месте, девушка умерла через некоторое время в больнице. Кроме этого, обвиняемый оставил в опасности новорожденного ребенка убитой дочери брата После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомашине, принадлежавшей семье убитых.

Сабуров был задержан в Тюмени, вину не признавал. Сотрудники полиции обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления - самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ.