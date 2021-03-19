Число выданных в Тюменской области ипотечных кредитов увеличилось в 2020 году на треть

ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Около 26 тыс. ипотечных кредитов выдано в 2020 году жителям Тюменской области, что на треть больше выданных кредитов годом ранее. Пресс-служба главы региона отметила, что больше половины одобренной ипотеки - по льготной программе.

"Если в 2019 году было выдано 19 345 ипотечных кредитов, то в 2020 - 25 872. И это на фоне непростой экономической ситуации прошлого года. Из 25 872 кредитов почти 14 тыс. носили льготный характер, а это - больше половины", - приводятся слова губернатора Тюменской области Александра Моора в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках, утвержденная правительством РФ в конце апреля 2020 года, действует до 1 июля 2021 года. Один из аргументов закрытия программы льготного кредитования - из-за увеличения спроса выросла цена на жилье.

Однако, по мнению губернатора, государственная программа дает возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики - строительную. "Если федеральное правительство продлит в том или ином формате эту программу, льготная ипотека продолжит свое позитивное влияние на экономику и социальную сферу", - резюмировал Моор.