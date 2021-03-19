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Пандемия COVID-19

В Челябинске впервые проведут вакцинацию от коронавируса в торговом центре

Она пройдет 20 марта для всех желающих
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Медицинская бригада в Челябинской области в субботу впервые проведет вакцинацию от коронавируса на территории торгового центра Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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"20 марта в торговом городе "Алмаз" медицинская бригада из Областной клинической больницы № 2 на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер проведет вакцинацию [от коронавируса] всем желающим горожанам. До этого момента вакцинация [от коронавируса] в Челябинской области проходила строго в медицинских учреждениях", - сказали в пресс-службе.

Всем, кто придет вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте будут заполнять анкету, оформлять согласие на вакцинацию, вносить информацию в реестр. Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации, сбор анамнеза.

По данным областного Минздрава, всего в регионе подтверждено 55 020 случаев заражения коронавирусом (плюс 141 новое подтверждение ко вчерашнему дню). Всего 48 046 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Продолжает лечение 4 691 человек.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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