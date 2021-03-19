В "Сибуре" сообщили, что горение у места аварии на трубопроводе в Югре плановое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 марта. /ТАСС/. Горение на поверхности реки Обь у места аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре является результатом контролируемого сжигания углеводородов. Это наиболее безопасный способ утилизации, сообщили журналистам в пресс-службе "Сибура" в пятницу.

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено.

"Горение на поверхности воды на месте происшествия - результат контролируемого сжигания. Полностью потушить пожар можно было сразу, но по согласованию с надзорными органами было принято решение утилизировать углеводороды путем контролируемого сжигания, которое является в данном случае наиболее безопасным способом утилизации продуктов", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе пояснили, что площадь горения увеличилась в последние два дня по причине таяния льда, а также в результате подачи азота для поддержания давления в продуктопроводе и ускорения выгорания углеводородов на поверхности реки. "Наличие в продуктопроводе остаточных углеводородов на сегодня исключено. 19 марта площадь очагового горения снизилась до меньших объемов по сравнению с 16 марта, очаги продолжают затухать", - добавили там.

Ростехнадзор сообщил, что причинами аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" могли стать дефекты мест соединений участков трубопровода, коррозия металла или внешние повреждения, вызванные окружающей средой.