В Югре самоизоляция для пожилых и беременных станет добровольной с 1 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе для пожилых и беременных станет с 1 апреля вместо обязательного носить рекомендательный характер. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева.

"Согласно постановлению губернатора Югры, гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременным женщинам теперь рекомендовано придерживаться режима самоизоляции", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, соблюдение режима самоизоляции перестанет носить обязательный характер для данной категории с 1 апреля.

Как уточняется на сайте правительства Югры, до 30 апреля 2021 года в регионе продлили приостановку деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных объектов для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров и досуговых заведений. Спортивные мероприятия в Югре с 1 апреля разрешены с участием 50% зрителей (ранее можно было заполнять трибуны на 25%).

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 13 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 20 марта зарегистрировано 53 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 82 за последние сутки. Умерли 776 человек, 51 764 пациента выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%.