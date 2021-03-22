"Уральские авиалинии" откроют рейсы из Нижневартовска и Кемерова в Крым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) и Кемерова (Кемеровская область) в Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник.

"Уральские авиалинии" весной полетят в Симферополь из Кемерова и Нижневартовска. На маршрутах доступны субсидированные тарифы", - говорится в сообщении.

Направление Симферополь - Нижневартовск - Симферополь - новое для авиакомпании. Начало полетной программы намечено на 30 мая. "Рейсы U6-140 в Симферополь будут выполняться по вторникам и субботам, обратно в Нижневартовск U6-139 - по понедельникам и пятницам. Стоимость субсидированных авиабилетов: 5,5 тыс. рублей в одну сторону, для детей до 12 лет - 4 125 рублей", - сказали в компании.

Рейс Симферополь - Кемерово - Симферополь запустят с 29 апреля. Полеты в Симферополь будут выполняться по понедельникам и пятницам, обратно в Кемерово - по четвергам и воскресеньям. Стоимость субсидированных авиабилетов: 6 250 рублей в одну сторону, для детей до 12 лет - 4 687 рублей.

Симферополь - логистический центр Крыма. Здесь расположен международный аэропорт Симферополь, который в настоящее время единственный на полуострове используется гражданской авиацией.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Компания имеет центры техобслуживания самолетов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.