На Урале нашли четыре редких изумруда весом более 6 кг

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/.Четыре коллекционных сростка изумрудов общей массой свыше 6 кг нашли на Мариинском прииске (Свердловская область), который находится под управлением ООО "РТ-Капитал" Ростеха, говорится в сообщении госкорпорации.

"Такие камни являются очень редкой находкой и будут реализованы через аукцион", - отмечается в сообщении.

Коллекционные изумрудные самородки в виде нескольких сросшихся камней были найдены с разницей в несколько дней шахтерами в новом блоке Малышевского месторождения, запущенного в эксплуатацию в январе 2021 года. Четыре камня были подняты вручную с глубины 260 м. Самый большой самородок весит около 2 кг, а самый маленький - более 1,3 кг.

"Коллекционные сростки изумрудов - достаточно редкое явление и нахождение двух пар похожих друз в течение нескольких дней - большая удача. Учитывая, что эксперты Мариинского прииска относят эти сростки к коллекционному материалу нежели к ювелирному, мы планируем, что ими заинтересуются геологические музеи и частные коллекционеры, и они в ближайшее время пополнят их экспозиции", - сказал генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Камни имеют правильную характерную форму для изумрудов. В настоящий момент самородки проходят оценку в Гохране РФ.

"Столь крупные и интересные находки свидетельствуют о большом потенциале рудника, успешная работа которого положительно скажется на повышении качества жизни в поселке Малышева", - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Мариинский прииск - одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Оно известно уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.