В Тюменской области построили 70% соцобъектов, выбранных жителями в 2018 году

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Строительство 19 из 27 социальных объектов, выбранных жителями с помощью рейтингового голосования, завершено в Тюменской области. В 2021 году будут построены еще пять объектов, сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства прошло в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском районе весной 2018 года.

"В Тюменской области завершено строительство 19 из 27 социальных объектов, выбранных жителями региона в ходе рейтингового голосования в 2018 году", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова.

Он добавил, что в городах и сельских районах Тюменской области построены школа и спорткомплекс, два культурно-досуговых центра, а также четыре спортивных, три мини-футбольных и три детских площадки. Также капитально отремонтированы школа, фельдшерско-акушерский пункт и детсад, благоустроена территория сельского медучреждения. "Строительство бассейнов в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, Центра культурного развития в Ишиме и крытого хоккейного корта в поселке Винзили Тюменского района будет завершено летом 2021 года", - уточнил он.

Идет работа по подготовке к строительству школы в поселке Богандинском, спорткомплекса с бассейном в поселке Боровский и стадиона в селе Червишево Тюменского района.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе накоплен богатый позитивный опыт открытого диалога с людьми по самым разным направлениям развития муниципалитетов. "Активное участие жителей - важнейшее условие успешной работы по созданию комфортной среды в городах и селах. Конструктивное общение позволяет принимать эффективные решения, отвечающие потребностям наших земляков", - добавил он.