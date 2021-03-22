Суд взыскал с птицефабрики на Урале почти 12 млн рублей за загрязнение 8 тыс. кв. м почвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Загрязнение почти 8,4 тыс. кв. м почвы выявлено прокуратурой после сброса сточных вод птицефабрикой в Свердловской области. Суд взыскал с фабрики 11,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.

"В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура в Верхнепышминский городской суд направила исковое заявление с требованиями признать незаконной деятельность ООО "Птицефабрика "Среднеуральская" по сбросу (размещению) сточных вод на земельный участок категории сельскохозяйственного назначения, запретить деятельность по сбросу сточных вод на указанный участок, а также взыскать сумму ущерба, причиненного окружающей среде, в размере свыше 11,8 млн рублей в пользу муниципального образования "городской округ Среднеуральск". Суд исковые требования прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

На земельном участке были отобраны пробы почвы. Специалист установил превышение в несколько раз содержания загрязняющих веществ, характерных для деятельности птицефабрик. В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион, сера, фосфор, натрий, калий и магний. Площадь загрязнения составила 8 390 кв. м.