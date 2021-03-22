В ангаре в Свердловской области произошел пожар на площади 900 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в ангаре в поселке Совхозный Свердловской области. Под воздействием высоких температур произошло частичное обрушение кровли ангара, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в понедельник.

"22 марта в 13:09 (11:09 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Белоярский ГО, п. Совхозный, ул. Пролетарская. Пожар произошел в отдельно стоящем одноэтажном ангаре, в строении размещалась мастерская по ремонту сельхозтехники. Под воздействием высоких температур произошло частичное обрушение кровли ангара. <...> в течение часа удалось остановить распространение огня и локализовать пожар на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался один человек. В течение 10 минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой здания - в помещении ангара находились бочки с топливом и газовые баллоны.

"В 14:50 (12:50 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. К тушению пожара привлекались 27 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших не поступало, причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.