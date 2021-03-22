На развитие систем водоснабжения в Тюмени с 2017 года направили более 4,5 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Свыше 4,5 млрд рублей было вложено с 2017-го по 2020 год по концессионному соглашению в развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени, сообщил генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов на национальной научно-практической конференции "Водные ресурсы - основа глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке" в Тюменском индустриальном университете в понедельник.

"Общий объем инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению между ООО "Тюмень Водоканал" и администрацией города за период 2018-2031 годов составит свыше 22 млрд рублей. За период с 2017-го по 2020 год в развитие было вложено свыше 4,5 млрд рублей", - рассказал Максимов.

Он добавил, что в городе реконструируются водоводы, устанавливается оборудование для управления давлением, оптимизируются работы системы транспорта воды. "За три года в городе переложено и вновь построено более 150 км водоводов и более 80 км сетей водоотведения", - отметил он.

По словам Максимова, в этом году начинаются масштабные работы на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени. "Серьезная реконструкция ведется и в цехе очистки сточных вод. Комплекс мероприятий позволит не только увеличить пропускную способность сооружений до 260 тыс. кубометров стоков в сутки, но и существенно повысить качество очистки", - добавил он.