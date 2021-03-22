Детям до 14 лет в Югре разрешили без взрослых посещать общественные места

"Детям в возрасте до 14 лет разрешено без сопровождения родителей (законных представителей) посещать парки, стадионы, скверы, гулять на улице, ездить в общественном транспорте, соблюдая при этом установленные меры безопасности", - сказала она.

ТАСС, 22 марта. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили детям до 14 лет находиться в общественных местах без родителей, сообщила губернатор региона Наталья Комарова на онлайн-брифинге в понедельник. Таким образом, смягчены введенные в регионе с 5 ноября 2020 года ограничения, связанные с коронавирусом.

Комарова добавила, что ограничение по посещению детьми без взрослых крупных торговых центров (площадью более 800 кв. м) и объектов общественного питания продолжает действовать.

Рост заболеваемости COVID-19 в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 12-е место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 22 марта зарегистрировано 53 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 77 за последние сутки. Умерли 779 человек, 51 936 пациентов выздоровели.

Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.