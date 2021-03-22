Директора бюджетного учреждения в Югре подозревают в получении еще одной взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), который подозревается в получении 617 тыс. рублей взятки за предоставление объемов работ по договору подряда. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"В отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовска возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, в период с января 2017-го по декабрь 2019 года подозреваемый получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму 617 тыс. рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи в отношении подозреваемого возбудили дело также по статье о получении взятки. По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019-го подозреваемый получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму более 1 млн рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения и иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.