Механизм КРТ поможет Тюмени устранить отставание инфраструктуры при строительстве жилья

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Темпы строительства инфраструктуры отстают от темпов строительства жилья в Тюменской области, эту проблему может решить механизм комплексного развития территорий (КРТ), сообщил ТАСС начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов.

"Это тот вызов, который можно было обозначить и 10 лет назад, и 20 лет назад, и сегодня. Всегда есть определенное отставание инфраструктуры", - сказал он.

Перевалов добавил, что проблема может решиться с помощью КРТ, так как КРТ предполагает заключение в самом начале соответствующего договора, в котором четко прописаны все обязательства - органов власти, бюджетов, коммерческого застройщика. "И более того, за счет [распределения] объема этих обязательств можно и экономику этого проекта очень серьезно регулировать. Например, если участок не сильно привлекательный, тогда государство берет на себя больше обязательств. Если он имеет градостроительную ценность выше, значит поменьше обязательств, а где-то и сам застройщик справится", - пояснил он.

В 2020 году в Тюменской области введено 1 млн 581 тыс. кв. м жилья. На 2021 год плановый показатель для Тюменской области определен в 1 млн 560 тыс. кв. м.