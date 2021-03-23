Около 110 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита поступили в Тюменскую область

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Тюменской области, для этого в регион поступили 110 тыс. доз вакцины для взрослых и детей, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона во вторник.

"Вакцина против клещевого энцефалита поступила в Тюменскую область. 110 тысяч доз вакцины для взрослых и детей уже распределяются по районам. Средства на покупку препарата были выделены из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вакцинация является самым эффективным способом специфической защиты от клещевого энцефалита. После стандартного первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение трех лет.