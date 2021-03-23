МВД не нашло нарушений в действиях владельца медведицы, сбежавшей из вольера в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Полиция не нашла состава правонарушения в действиях владельца молодой медведицы, которая гонялась по улицам Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) за прохожими. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полиция завершила проверку в отношении хозяина медведицы и ее матери. По данному материалу состава какого-либо правонарушения нет", - сказал собеседник агентства.

По информации полиции, в данный момент хозяин решил оставить медведицу и ее мать себе. Также собеседник агентства отметил, что животные содержатся в хороших условиях, вольеры у них просторные, все документы у хозяина на них в порядке.