МВД не нашло нарушений в действиях владельца медведицы, сбежавшей из вольера в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Полиция не нашла состава правонарушения в действиях владельца молодой медведицы, которая гонялась по улицам Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) за прохожими. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Полиция завершила проверку в отношении хозяина медведицы и ее матери. По данному материалу состава какого-либо правонарушения нет", - сказал собеседник агентства.
По информации полиции, в данный момент хозяин решил оставить медведицу и ее мать себе. Также собеседник агентства отметил, что животные содержатся в хороших условиях, вольеры у них просторные, все документы у хозяина на них в порядке.
Ранее ТАСС в пресс-службе регионального УМВД сообщали, что мужчина купил медведицу и ее мать у цирка-шапито в декабре 2018 года для рекламы своей гостиницы в Нижневартовске. Мужчина не смог сотрудникам полиции пояснить, как медведица смогла покинуть вольер и убежать. В пресс-службе администрации Нижневартовска ТАСС уточняли, что есть желающие забрать медведей к себе. Власти города, если контролирующие органы придут к выводу, что медведям нужен новый хозяин, окажут содействие в решении вопроса.
В социальных сетях были опубликованы видеозаписи, согласно которым медведь пытается догнать одного из прохожих на улице, а также напасть на другого мужчину, бегает по улице и, пытаясь пересечь дорогу, попадает под автобус, после чего убегает. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что медведица гонялась за прохожими по улицам промзоны, никто из жителей не пострадал. Она была поймана на территории одного из предприятий и доставлена в свой вольер через несколько часов после побега.
Как уточняли ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, медведице около двух лет. Она с матерью содержалась на территории гостиницы "Европа". Глава Нижневартовска Василий Тихонов в своем аккаунте в Instagram сообщил, что дал задание службам решить вопрос дальнейшей судьбы животного и найти ему достойное место обитания.