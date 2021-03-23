У жителя Югры изъяли около 8,5 кг сильнодействующих веществ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали 35-летнего жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), у которого изъяли около 8,5 кг сильнодействующих веществ "Тропикамид" и "Лирика". Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" задержан 35-летний житель Сургута, подозреваемый в сбыте сильнодействующих и ядовитых веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, при личном досмотре у подозреваемого, ранее судимого за хранение наркотиков, обнаружено 130 гр неизвестных веществ. Аналогичное вещество было обнаружено при проведении обысков в его квартире и даче. "Общий вес изъятого составил около 8,5 кг, что составляет порядка 20 тыс. доз. Согласно заключению эксперта изъятые препараты являются сильнодействующими веществами "Тропикамид" и "Лирика". Мужчина приобретал их в сети интернет для последующего сбыта с помощью закладок", - уточнили в пресс-службе.