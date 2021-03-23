Патрушев обсудил вопросы вакцинации населения от коронавируса на Урале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск во вторник обсудил вопросы вакцинации населения от коронавируса с полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"В ходе рабочей встречи обсуждены вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также вопросы вакцинации населения от COVID-19", - сказал Аношин.

По его словам, на встрече также были затронуты некоторые вопросы экономической безопасности, включая тему функционирования топливно-энергетического комплекса.

Позже во вторник Патрушев проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений. Совещание пройдет с участием полпреда Якушева, глав уральских регионов, представителей министерств и ведомств.