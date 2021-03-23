Патрушев отметил хорошие показатели регионов Урала по снижению подростковой преступности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа в 2020 году продемонстрировали снижение числа преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на совещании в Ханты-Мансийске по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

Патрушев напомнил, что на аналогичном мероприятии год назад были выработаны меры по предупреждению социально опасного и деструктивного поведения молодежи. "В этих целях проведены межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, такие как "Подросток", "Неформал", "Группа". Разработаны методические рекомендации по предупреждению детской преступности при проведении массовых мероприятий", - сказал секретарь Совбеза.

"В результате в округе на 15% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 18% сократилось количество лиц, их совершивших. Это хороший результат", - добавил он.

По словам Патрушева, были заблокированы более 45 тыс. информационных ресурсов, в том числе пропагандирующие совершение антиобщественных действий и содержащие материалы террористического и экстремистского характера. Он напомнил, что в конце 2020 года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми впервые установлена ответственность в виде штрафа владельцам сайтов за размещение противоправного контента. "Надо активнее применять на практике эти новеллы", - указал секретарь Совбеза.

Патрушев призвал руководителей уральских регионов больше внимания уделять всестороннему развитию подростков, созданию условий для их интересного досуга, включая занятия спортом, особенно в малых городах и сельской местности. "Будем все эти вопросы держать на постоянном контроле", - сказал секретарь СБ.

Создание центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Учебно-методические центры по военно-патриотическому воспитанию молодежи "Авангард" планируется создать в нынешнем году во всех уральских регионах, сообщил Патрушев.

По его словам, работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков на Урале за минувший год "получила дополнительный импульс". "Президентом России поддержана инициатива Минобороны России по созданию в субъектах учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В Свердловской области такой центр создан. В течение этого года планируется их создание во всех регионах Уральского федерального округа", - сказал Патрушев.

Задача центров "Авангард" - развивать у молодежи командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку.