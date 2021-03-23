Патрушев призвал власти Урала не допустить межнациональных конфликтов на выборах в Госдуму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал власти регионов Уральского федерального округа (УФО) в период выборов в Госдуму не допустить нарушений законодательства и межнациональных конфликтов.

Во вторник на совещании в Ханты-Мансийске он обсудил дополнительные меры по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений в УФО. По словам Патрушева, в этой сфере на Урале "проблем пока еще достаточно и надо принимать соответствующие меры".

"Важно в период проведения выборов в Государственную думу и всероссийской переписи населения не допустить нарушений законодательства и проявлений национальной розни", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, в целом для решения проблем надо своевременно выявлять и оперативно реагировать на возникающие конфликтные ситуации. "Использовать в этих целях возможности государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Больше внимания уделять разъяснительной работе среди мигрантов, прежде всего по соблюдению ими российского законодательства и общепринятых правил поведения, поддержке обучения местных религиозных деятелей в отечественных учебных заведениях", - сказал Патрушев.