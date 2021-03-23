В Курганской области возобновили прерванную из-за пандемии работу "Поезда здоровья"

ТАСС, 23 марта. Приостановленные из-за пандемии выезды узкопрофильных специалистов в районы на так называемом "Поезде здоровья" возобновились в Курганской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области возобновили выезды "Поезда здоровья", которые в прошлом году пришлось приостановить в связи с пандемией. Узкие специалисты из областных больниц на автотранспорте выезжают в районы, где проводят консультации на базе ЦРБ (центральных районных больниц - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Благодаря такому "Поезду здоровья" жители отдаленных сел могут получить консультации врачей узких специальностей, не покидая района. "В состав бригады входят кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и врачи других специальностей. Вместе с ними выезжают главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Курганской области, которые оказывают организационно-методическую помощь медицинским работникам районных больниц", - отметили в правительстве.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 18 929 случаев коронавируса. С 15 марта здесь отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Однако в регионе сохраняется масочный режим.