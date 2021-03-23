Новый терминал повысит пропускную способность крупнейшего аэропорта ЯНАО на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Пропускная способность аэропорта Нового Уренгоя - крупнейшего авиаузла Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вырастет на 50% после ввода в эксплуатацию нового терминала. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.

Ранее в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя сообщали, что после капитального ремонта основного здания аэропорта пропускная способность составила 560 человек в час.

"Новый терминал станет более комфортным с точки зрения архитектуры, дизайна и наполнения. Там будут кафе, магазины и все необходимое. Новый терминал заменит старый действующий, его пропускная способность составит 840 человек в час", - сказал собеседник агентства.

Красиков добавил, что в данный момент идет обустройства свайного поля, на котором и будет возведено здание. "В терминале появятся уникальные "фишки", которых нигде в России нет. К примеру, будет теплый бас-гейт. Завершить строительство планируем к декабрю 2022 года", - отметил директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов".

Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.