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Директор фирмы в Челябинске стал фигурантом дела о махинациях с землей на 115 млн рублей

В сообщении пресс-службы контрольно-счетной палаты региона говорится, что он использовал подложные документы

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили в отношении директора ООО "Заповедник" уголовное дело о махинациях с муниципальным земельным участком с ущербом бюджету города на сумму не менее 115 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы контрольно-счетной палаты региона.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РФ в отношении директора ООО "Заповедник", который, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета без законных оснований. Действия данного лица нанесли имущественный ущерб бюджету Челябинска в размере не менее 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской совместно с ГУ МВД России по Челябинской области.

В пресс-службе Центрального районного суда ТАСС сообщили, что мера пресечения директору будет избрана вечером во вторник.

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