Полпред в УФО сообщил, что число межнациональных конфликтов на Урале уменьшилось

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Число межнациональных конфликтов на Урале в 2020 году уменьшилось, но проблемы остаются, профилактические меры по этническим вопросам необходимо проводить точечно. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В 2020 году зафиксировано 12 таких ситуаций против 17 в 2019 году", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УФО, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Подавляющее большинство жителей округа положительно оценивают состояние межнациональных отношений, отметил полпред: по опросам ФСО, от 85,3% респондентов в Курганской области до 72,8% в ХМАО.

Вместе с тем, в этноконфессиональной сфере сохраняется ряд рисков и проблем, указал он. "Существенная их часть связана с трудовой миграцией из государств Центральной Азии и Закавказья. Наиболее значительна она в северных регионах, а также в крупных городах. Пандемия привела к сокращению миграционных потоков, но это явление временное", - отметил Якушев.

В регионах УФО проводится значительная работа по социально-культурной адаптации мигрантов, рассказал полпред. "Однако миграция остается источником межэтнической напряженности", - добавил Якушев. По его словам, конфликты с участием мигрантов делятся на две группы. "Первую, более распространенную, составляют столкновения между общинами мигрантов. В 2020 году в округе зафиксировано четыре таких инцидента", - рассказал Якушев, отметив, что еще два конфликта было между мигрантами и местным населением.

За пять лет инциденты с участием приезжих отмечались в Челябинске, Магнитогорске, Нижневартовске, Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге, ряде других городов Урала, сказал Якушев. "То есть мы видим, что география охватывает практически весь Уральский федеральный округ. Большинство участников таких инцидентов - это молодые люди", - добавил он.

Профилактические меры в отношении этнических конфликтов необходимо проводить точечно, указал Якушев. "Особого внимания требуют зоны риска. Среди них - это места компактного проживания мигрантов, территории, где ранее возникали конфликтные ситуации. Это важнейшая задача мониторинга межнациональных отношений", - подчеркнул полпред. "Не все бытовые столкновения можно предвидеть. Тем важнее оперативная реакция на них, локализация конфликта на начальной стадии", - добавил Якушев.

Работа с национальными диаспорами

По его словам, большую роль здесь играют национальные диаспоры, их формальные и неформальные лидеры. "Это проявилось в Екатеринбурге в ходе конфликта между киргизской и таджикской молодежью в июле 2020 года. Остановить его помогло вмешательство представителей этнических общин, привлеченных по инициативе областных властей", - напомнил Якушев.

На этот счет есть и другие позитивные примеры, добавил он. "В 2020 году в округе проводилась активная работа с лидерами армянской и азербайджанской диаспор. Это позволило предотвратить открытые конфликты на фоне ситуации на Южном Кавказе", - сказал полпред.

Проблемные точки имеются и в конфессиональной сфере на Урале, отметил Якушев. "За последние годы они возникали в Челябинской и Курганской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Широко известна ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыря. Ряд конфликтов уже урегулирован, по другим работа продолжается", - добавил он.