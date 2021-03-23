Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился от сети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области отключен от сети, причины отключения сейчас выясняются. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом".

"23 марта в 14:05 местного времени (12:05 мск) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС. Причины отключения выясняются. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения станции находится на уровне естественных значений природного фона", - говорится в сообщении.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.