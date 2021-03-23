Прошедшая зима стала самой холодной в Свердловской области за последние 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Прошедшая зима для Свердловской области оказалась самой холодной за последние 10 лет. Аномально низкие температуры наблюдались в январе и феврале 2021 года, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"В феврале был большой аномальный период, больше 10 дней было аномально холодно, температуры понижались до минус 30-40 градусов. Был холодным все-таки и январь, [температура была] тоже ниже нормы. В целом зима за счет этих двух месяцев был холодной, у нас последняя такая зима была лет 10 назад", - сказала она.

Сейчас в регионе по ночам сохраняется минусовая температура, также лежит большой объем снега, особенно в северных районах области. По словам синоптика, снежный покров еще не начал сходить из-за того, что первые две декады марта были холоднее нормы в среднем на два градуса.

"С приходом апреля интенсивность тепла будет повышаться. Где-то уже с третьего числа дневные температуры могут быть более устойчивые, теплые - на уровне 7-8 градусов, и ночные - близкие к нулю", - отметила Шепоренко.