Власти Курганской области планируют создать до 15 экопарков за три года

ТАСС, 23 марта. Курганские власти планируют развивать новое направление туризма в регионе - экопарки. В области хотят создать около 15 таких парков за три года, сообщил ТАСС заместитель губернатора Владимир Архипов.

"Мы сейчас пошли по пути создания экопарков, мы сюда привязываем агротуризм - это <…> [еще одно] направление, которое у нас сейчас будет развиваться. <…> На базе действующих предприятий, сельхозтоваропроизводителей мы создаем как раз экопарки. Уже есть положительные примеры - это Шадринский район. <…> Я думаю, 10-15 таких экопарков мы создадим, это 2-3 года", - рассказал он.

Такой экопарк в селе под Шадринском создал глава крестьянско-фермерского хозяйства Айдар Абашев, уточнил Архипов. В пресс-службе губернатора ранее также сообщалось о появлении в Шадринском районе туркомплекса с модульной гостиницей, баней, конюшнями, птичьим двором, зарыбленными карпом водоемами. Здесь гостей также планируют знакомить с традиционными обрядами и народными промыслами.

По мнению Архипова, направление экопарков будет востребованным среди городских жителей, которым "не хватает уединения с природой, общения с животными". "Плюс мы еще планируем создать два натурпарка. Это непосредственно вольерное содержание животных в Белозерском районе на границе с Тюменской областью", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, подчеркнул Архипов, регион продолжит развивать свои основные три направления: паломнический туризм, охотничий и археологический. "У нас есть старинный Далматовский монастырь <…>, храмов насчитывается 200-300, <…> сейчас мы тоже ремонтируем, реконструируем. <…> У нас очень развит охотничий туризм, ежегодно <…> более двух тыс. иностранных охотников приезжает к нам, потому что у нас самая большая популяция сибирской косули. <…> У нас более тысячи хороших археологических объектов, старинных объектов, недавно мы реконструировали святилище Савин", - пояснил он.