Президенту РФ направили ходатайство о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести"

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Депутаты областной думы направили ходатайство президенту России Владимиру Путину о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Депутаты областной думы направили просьбу жителей о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" президенту РФ Владимиру Путину", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае одобрения инициативы в Тюмени может появиться стела "Город трудовой доблести", место для ее установки выберут жители.

С инициативой о присвоении почетного статуса Тюмени обратились жители города, региональная общественная палата и более 50 трудовых коллективов областной столицы.

В военные годы в регион были эвакуированы более 20 тыс. человек и три десятка предприятий. Тюмень обеспечивала бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. В годы войны здесь производили для нужд фронта торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, смолы, цепи Галля, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и многое другое.