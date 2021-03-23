В Свердловской области вакцину от COVID-19 в первую очередь доставят в паводкоопасную зону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области оперативно обеспечат вакциной территории, которые могут оказаться в зоне паводка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Территории, которые могут оказаться в зоне паводка, оперативно обеспечат вакциной. Соответствующее решение принято 23 марта на заседании регионального оперативного штаба. Таких населенных пунктов немного, и число жителей в них невелико. Однако именно им предстоит оперативно сделать прививки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Свердловская область в ближайшее время ожидает сразу несколько партий "Спутника V" - до нескольких десятков тысяч доз. Начало паводков в Свердловской области ожидается с конца апреля до первых дней июня, в зависимости от территории.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом превышает 81 тыс. В регионе продолжают действовать ограничения, в том числе 75-процентная посещаемость мероприятий, масочный режим, социальное дистанцирование в местах массового скопления людей и самоизоляция для граждан из групп риска.