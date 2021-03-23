В Свердловской области получили субсидии почти 50 проектов по межэтническим отношениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Число проектов по гармонизации межэтнических отношений в Свердловской области, получивших субсидии, выросло в два раза по сравнению с 2019 годом. В 2020 году субсидии получили 47 проектов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО, которое провел во вторник в Ханты-Мансийске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза обсудил дополнительные меры по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений в УрФО. По словам Патрушева, в этой сфере на Урале "проблем пока еще достаточно, надо принимать соответствующие меры".

"В числе дополнительных мер, принимаемых в регионе, - работа над проблемами, возникшими с трудоустройством иностранных граждан в период пандемии, организацией вывозных рейсов. Кроме того, в Свердловской области увеличена господдержка некоммерческих организаций, участвующих в реализации проектов по гармонизации межэтнических отношений. В 2020 году субсидии получили 47 проектов. Это в два раза больше, чем в 2019 году", - цитируют губернатора в региональном департаменте информполитики.

Кроме того, в ходе совещания Куйвашев отметил, что в Свердловской области постоянно действует межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. "На уровне региональной и муниципальной власти выстроено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе по профилактике экстремизма и конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве", - передают слова губернатора в департаменте.

Свердловская область является одним из самых многонациональных регионов России. В регионе проживают представители почти 160 национальностей, действуют свыше сотни национально-культурных организаций и около 800 религиозных объединений.