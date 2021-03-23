Епархия требует в суде признать свои права на 14 зданий в захваченном монастыре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия заявила в суде ходатайство об увеличении до 14 количества зданий на территории Среднеуральского женского монастыря, удерживаемого сторонниками бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), на которые она требует признать права собственности, передает корреспондент ТАСС с заседания Арбитражного суда Свердловской области.

28 февраля митрополия подала иск к администрации Среднеуральска о признании права на восемь зданий на территории монастыря. Старший юрисконсульт юридической службы Артем Клименко, который представляет епархию в данном деле, заявил ходатайство, чтобы к восьми строениям, изначально указанным в иске, добавили еще шесть. "Это два храма на территории монастыря, жилой комплекс монастыря, несколько келий на территории и несколько вспомогательных помещений", - пояснил ТАСС на какие здания претендует митрополия Клименко.

Адвокат Анастасия Харисанова, представляющая интересы монахинь, проживающих в монастыре, заявила ходатайство о привлечении их к делу в качестве третьих лиц. Суд в ходатайстве отказал.

Ходатайство об увеличении числа зданий по рассматриваемому иску будет рассмотрено на следующем заседании, которое состоится 6 апреля.

Ранее арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Среднеуральском женском монастыре.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.