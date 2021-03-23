Власти Свердловской области назвали Екатеринбург крупнейшим промышленным центром страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Решение о включении Екатеринбурга в число российских городов, чьи достопримечательности будут проиллюстрированы на банкнотах, демонстрирует высокую оценку значения города как крупнейшего промышленного, научного и культурного центра страны. Об этом сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в 2022-2025 годах.

"Решение о включении Екатеринбурга в число российских городов, чьи виды будут размещены на банкнотах, демонстрирует высокую оценку значения столицы Урала как крупнейшего промышленного, научного и культурного центра страны. <…> У города, без сомнения, есть немало зданий, оригинальных памятников и знаковых общественных пространств, чье изображение эксперты смогут выбрать для размещения на купюре номиналом в 5000 рублей", - сообщили в департаменте.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев высказывался за то, что Свердловская область и Екатеринбург заслужили право появления на купюрах, уточнили в департаменте. "Глава региона, напомним, в 2016 году поддержал инициированное Центробанком голосование по выбору изображений для новых купюр - номиналом в 200 и 2000 рублей. Тогда уральской столице не удалось набрать необходимого числа голосов. Тем ценнее принятое ЦБ РФ решение", - рассказали в департаменте.

В пресс-службе мэрии сообщили ТАСС, что решение об изображаемой на купюре достопримечательности Екатеринбурга примут его жители.

Изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1000 и 5000 будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.