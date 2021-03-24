В Тюмени пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Тюмени, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"На перекрестке улиц Дружбы и Алебашевской столкнулись Skoda и Hyundai. Предварительно, водитель Skoda проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. От удара иномарку отбросило на Mercedes", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ДТП пострадали двое взрослых и трое детей - мальчики девяти, 11 и 13 лет. Дети ехали в автомобиле Hyundai на заднем сиденье. Предварительно, были пристегнуты ремнями безопасности.