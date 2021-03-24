Ученые из Китая присоединились к созданию препаратов на основе "Триазавирина" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты из Китая присоединились проекту уральских ученых по созданию новых препаратов от коронавирусной инфекции на основе российского противовирусного препарата "Триазавирин". На совместную работу ученые получили грант от научных фондов России и Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.

Ранее директор Института органического синтеза имени И. Я. Постовского Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин сообщал, что новые химические соединения на базе российского противовирусного препарата "Триазавирин" с противовирусным и антибактериальным эффектом разработали ученые на Урале. Он также отметил, что работы ведутся в том числе на базе Уральского федерального университета.

"Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный фонд естественных наук Китая поддержат создание препаратов от коронавируса на основе "Триазавирина". Группа ученых под руководством профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ, директора Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН Валерия Чарушина и академиков Харбинского медицинского университета Баофенг Янга и Вэйджи Ду получили грант от фондов на создание средств, активных в отношении SARS-CoV-2 и других инфекций", - сказали в вузе.

Ранее Чарушин отмечал, что есть соединения, прошедшие первую фазу клинических испытаний и показавшие свою безвредность. По этому гранту ученые будут отбирать перспективных кандидатов в лекарственные средства среди азолоазинов и других малых молекул, включая препараты, одобренные FDA, а также новые соединения. Грантовая поддержка рассчитана на два года.

"Ключевые задачи - химический дизайн новых малых молекул, разработка оригинальных синтетических подходов, комплексное исследование структурных и физико-химических свойств синтезированных соединений. Кроме того, предполагается виртуальный скрининг и молекулярный. Будем проводить эксперименты in vitro и in vivo. Это позволит оценить безопасность и активность, изучить механизмы действия молекул", - приводят в вузе слова Чарушина.

О "Триазавирине"



"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

По данным ученых, препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции. Крупная партия "Триазавирина" ранее была передана в Китай.