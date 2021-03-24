Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области снизилась за последние 10 лет вдвое

"В последние годы прослеживается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом среди детей и взрослых в городе Тюмени и Тюменской области. За 10 лет вдвое снизилось число впервые выявленных больных, как и количество пациентов, состоящих на диспансерном учете", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Число впервые выявленных больных туберкулезом и количество пациентов на учете в диспансере уменьшилось вдвое за 10 лет в Тюменской области, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона в среду.

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В пресс-службе добавили, что в 2020 году было впервые выявлено 632 новых случая туберкулеза, что почти на 22% меньше, чем в 2019 году. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 2019 годом снизилась на 20%, смертность от туберкулеза уменьшилась на 19,5%.

Как пояснили в департаменте, снижение заболеваемости туберкулезом в регионе обусловлено скоординированной работой противотуберкулезной службы региона и общей лечебной сети.

Снижение же смертности, по словам главного врача Областного противотуберкулезного диспансера Натальи Пироговой, - результат применения новых современных методов и технологий для обследования пациентов и назначения им адекватного лечения, а также хорошей организации работы фтизиатрической службы по лечению. "Снижение социальных контактов из-за пандемии, ношение масок положительно сказалось на нераспространении туберкулеза, который также передается воздушно-капельным путем", - отметила она.