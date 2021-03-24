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В Челябинске возбудили дело о взятке на 400 тыс. рублей при монтаже наружного освещения

Одним из его фигурантов стал главный энергетик МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело о взятке при приемке работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения. Фигурантами стали главный энергетик МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" и три сотрудника коммерческих организаций. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Челябинской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного энергетика муниципального бюджетного учреждения "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска", подозреваемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ, и трех сотрудников коммерческих организаций, подозреваемых по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, главный энергетик учреждения в 2020 году - начале 2021 года получил взятки на сумму свыше 400 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги ему давали за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения города.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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