"Уральские авиалинии" отменили решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск (Белоруссия), открытие которых планировалось в марте. Причиной стало отсутствие спроса на направление, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика в среду.

В начале февраля в компании сообщали о начале полетов из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Позднее открытие рейсов было перенесено на март. Ранее перевозчик не выполнял полеты по данному направлению.

"Мы приняли решение отменить рейсы в Минск и не планируем начинать полеты. Причина - недостаточный спрос. Возможно, вернемся к этому вопросу позднее, после снятия всех пандемийных ограничений", - сказали в компании.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, в настоящее время никто из перевозчиков не выполняет полеты из Екатеринбурга в Минск.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.