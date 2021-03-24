Театральные школы России представят спектакли на фестивале в Екатеринбурге в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Театральные школы России представят спектакли на Всероссийском фестивале камерных и моноспектаклей "Он. Она. Они" в Екатеринбурге со 2 по 5 апреля. В шорт-лист фестиваля вошли постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Астрахани, Владимира, Казани и других городов, сообщили в среду в пресс-службе Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ).

"Со 2 по 5 апреля в Екатеринбурге в третий раз пройдет Всероссийский фестиваль камерных и моноспектаклей с международным участием "Он. Она. Они". <…> В этом году в оргкомитет конкурса поступило 70 заявок со всего мира. <…> Эксперты фестиваля составили шорт-лист, куда вошли постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Донецка, Астрахани, Владимира, Челябинска, Казани, Республики Саха и т. д. <…> Главной особенностью фестиваля в этом году станет участие всех театральных вузов России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Урале будут представлены постановки Школы-студим им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Российского государственного института сценических искусств, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Ярославского государственного театрального института, Пермского государственного института культуры и Екатеринбургского государственного театрального института. Спектакли наряду со студентами высших учебных заведений представят профессиональные артисты.

Постановки иностранных участников пройдут в онлайн-формате. "Зарубежный плей-лист" представлен участниками из Словении, Германии, Румынии, Турции, Аргентины, Казахстана", - рассказали организаторы.

В жюри фестиваля вошли режиссер Анатолий Праудин, драматург и режиссер Николай Коляда, театровед Наталья Щербакова, актер, режиссер и сценарист Александр Дзюба. Показы фестиваля пройдут в Свердловском академическом театре драмы, Коляда - театре, Камерном театре, Доме актера, ЕГТИ.