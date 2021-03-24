Заксобрание Свердловской области предложило увеличить наполняемость детских лагерей до 75%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Заксобрание Свердловской области предложило увеличить наполняемость детских оздоровительных лагерей с 50 до 75%. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

В августе 2020 года начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов сообщал, что кампания по оздоровлению и отдыху детей в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа.

"Мы высказали свои предложения и направили их в адрес Государственной думы о необходимости принятия федерального закона, который регулировал бы вопросы организации и проведения детского отдыха и оздоровления, о разработке федеральной программы детского оздоровительного отдыха. Еще одно предложение нашего региона, которое сегодня было поддержано в ходе совещания, - увеличить наполняемость детских оздоровительных лагерей с 50 до 75%, чтобы большее количество детей смогли организованно отдохнуть и поправить свое здоровье в летнее каникулярное время", - приводят в сообщении слова председателя Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной.

В Свердловской области в период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года на отдых планируется направить 430 236 детей. Расходы областного бюджета на организацию отдыха детей запланированы с ростом к 2020 году на 6,1% и составляют почти 2 млрд рублей.