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При аварии на трубопроводе на Оби не сработали системы обнаружения утечек

На трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз" 6 марта произошла утечка углеводородов, из-за чего в акватории реки возник пожар
© Алексей Черенков/ТАСС

НИЖНЕВАРТОВСК, /ХМАО/, 25 марта. /ТАСС/. Системы обнаружения утечек были включены во время аварии на газопродуктопроводе "Сибуртюменьгаза" на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Однако они не зафиксировали отклонений, сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Тепляков.

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"Системы контроля за состоянием продуктопровода существуют, на момент происшествия они работали в штатном режиме и не зафиксировали отклонения от нормального ведения процесса. Это одна из задач, которая стоит перед нами ... и перед комиссией - дать ответ на вопрос: почему системы обнаружения утечек не отсигнализировали", - сказал Тепляков.

6 марта в районе Нижневартовска произошла утечка углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которой в акватории Оби возник пожар. По оценке компании, объем возможной утечки мог составить 50-70 тонн продуктов газопереработки. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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