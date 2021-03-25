При аварии на трубопроводе на Оби не сработали системы обнаружения утечек

НИЖНЕВАРТОВСК, /ХМАО/, 25 марта. /ТАСС/. Системы обнаружения утечек были включены во время аварии на газопродуктопроводе "Сибуртюменьгаза" на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Однако они не зафиксировали отклонений, сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Тепляков.

"Системы контроля за состоянием продуктопровода существуют, на момент происшествия они работали в штатном режиме и не зафиксировали отклонения от нормального ведения процесса. Это одна из задач, которая стоит перед нами ... и перед комиссией - дать ответ на вопрос: почему системы обнаружения утечек не отсигнализировали", - сказал Тепляков.

6 марта в районе Нижневартовска произошла утечка углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которой в акватории Оби возник пожар. По оценке компании, объем возможной утечки мог составить 50-70 тонн продуктов газопереработки. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено.